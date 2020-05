Elena Barolo e il siparietto in lingerie, guarda che trucco!

La "Barolessa" in quarantena si mette lo smalto tenendo bene gli addominali e incrociando le gambe. Potrebbe essere questa la didascalia dello scatto che ritrae Elena Barolo in lingerie sexy davanti allo specchio in una posa poco naturale, quanto affascinante. La ex velina non fa mistero di essersi messa in grande spolvero per una fotografia social e con sincerità infuoca il web.