Effetto lockdown, Valentino Rossi è pronto al sì con Francesca Sofia Novello

Non sarà certo il coronavirus a fermare la corsa di Valentino Rossi verso le nozze. La quarantena forzata potrebbe aver accelerato le decisioni del motociclista che sta pensando al suo ritorno in sella e soprattutto alla sua vita amorosa. Secondo il settimanale Gente è evidente il profumo di fiori d’arancio per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, che fanno coppia fissa da ormai quattro anni. Anche il settimanale Chi non ha dubbi: Valentino Rossi sempre allergico ai rapporti duraturi è pronto a metter su famiglia. Per la prima volta ha vissuto una lunga convivenza con la fidanzata e l’esperimento pare perfettamente riuscito.

Il campione non rinuncerà a gareggiare visto che il contratto biennale è quasi pronto, ma potrebbe decidere di sposarsi a breve. La modella ha trascorso la quarantena tra bagni di sole in bikini, lunghe passeggiate nella natura con i cani e shooting casalinghi per la gioia di Valentino. Anche lui adora rilassarsi nei dintorni della sua villa con i cani ed è un fotografo provetto di tramonti, come racconta romanticamente la fidanzata.

Valentino e Francesca stanno insieme da quattro anni. Si sono conosciuti a Monza nel 2016: lui in sella alla moto e lei ragazza-ombrellino in pista. La modella ha catturato prima gli sguardi del Dottore e poi anche il cuore. Abituati entrambi a viaggiare molto per lavoro, si sono riscoperti vicini (alle nozze) in questo lockdown nelle Marche.

