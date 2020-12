Ecografia social per Chiara: ecco la bimba dei Ferragnez

Chiara Ferragni entra nel terzo trimestre di gravidanza e mostra sui social le foto della sua bambina. Entusiasta e felice la influencer è andata a fare la visita della 25esima settimana e insieme a Fedez pubblica video e scatti dell’ecografia che mostra la bimba che porta in grembo. Appaiono evidenti i lineamenti e le manine e i follower impazziscono per la sorellina di Leo, che nascerà a marzo.

Dopo le polemiche per la precedente ecografia pubblicata su Instagram che aveva scatenato la rabbia dei papà che non avevano potuto assistere all’esame in tempo di pandemia, i Ferragnez ripropongono un momento intimo per condividere con i fan la gioia dell’attesa.

“Ciao baby” scrive Chiara postando un primo piano della piccolina. “E niente, è già da mangiare” commenta lo zio Luca Vezil. Piovono cuoricini da Manuel Mameli, Filippo Fiora, Alessandra Grillo, Elisabetta Gregoraci. “Ciao amore” è invece la versione di Fedez con tanto di ecografia e mani che si intrecciano formando un cuore. E nonna Marina Di Guardo replica con una fila di cuoricini.

Una volta a casa, danno al primogenito Leone le immagini della bimba che cresce nella pancia e lui teneramente conserva le foto della “sorellina di Leo”. Ancora non è stato svelato il nome scelto dalla coppia per la secondogenita. Rachele si chiama la bambola di Leone, Gennara è il soprannome che Fedez usa per chiamare la piccolina (Baby Raviolo era il nomignolo di Leone quando era nella pancia), ma ancora nessun indizio sull’appellativo giusto.

