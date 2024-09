Diletta Leotta mostra i primi passi della piccola Aria

Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati a luglio: una festa bellissima e romantica sull'isola di Vulcano. A soli 3 mesi dalle nozze, già si sono fatte sentire le prime voci di crisi. Dopo aver festeggiato il compleanno di Diletta e Aria, nate lo stesso giorno, per un po' non si sono fatti vedere insieme sui social. A questo si è aggiunto il fatto che il calciatore è stato fotografato accanto a Michelle Hunziker in atteggiamento complice, mentre ridevano e scherzavano durante una serata a Milano. Tanto è bastato per mettere in dubbio la solidità del matrimonio appena celebrato, ma la coppia ha smentito con una foto che testimonia il loro grande amore e la serenità in famiglia.