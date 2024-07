Diletta Leotta mamma sexy in barca in Sicilia con Aria

Negli ultimi tempi, Diletta Leotta ha collezionato successi e raggiunto traguardi significativi, e adesso si sta concedendo delle vacanze ben meritate. Nel mese di giugno, ha detto sì a Loris Karius in un'incantevole cerimonia sull'isola di Vulcano, successivamente è stata tra i protagonisti delle presentazioni televisive. È stata a Ibiza per il viaggio di nozze, poi ha fatto una vacanza con Loris e la bambina a Forte dei Marmi e ora è in Sicilia con la mamma Ofelia Castorini e con la figlia Aria. La presentatrice trascorre il suo tempo tra nuotate rilassanti, escursioni in barca e sessioni di fitness a cielo aperto, rigenerandosi in vista del suo ritorno sul piccolo schermo in autunno. Ovviamente sfoggia outfit super-sexy e i follower impazziscono davanti alle immagini social.