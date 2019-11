Diletta Leotta-Gigi D'Alessio, il bacio che fa impazzire la Rete... per nulla

Un bacio fuori da un ristorante. Un bacio sulla guancia normalissimo tra due conoscenti o amici che si incontrano o salutano. Ma in tempi di social tanto è bastato per iniziare a far circolare un gossip su una possibile liasion tra Gigi D'Alessio e Diletta Leotta . Complice il fatto che sui social spesso si condivide (e si commenta) senza leggere l'articolo di riferimento, e forse anche per il fatto che una storia tra i due personaggi in questione era perfetta per infiammare la fantasia.

E pensare che tutto è partito da un settimanale di gossip come "Chi", che ha piazzato la foto all'interno di un servizio dedicato all'amore "senza confini" tra la conduttrice tv e il pugile Daniele Scardina, senza alludere a possibili implicazioni con il cantante napoletano. Già questo basterebbe a far capire come ci si sia spinti oltre nell'immaginare retroscena che non esistono.

Inoltre nella foto si vedono Diletta e Gigi scambiarsi un bacio sulla guancia alla presenza di altri (tra cui Scardina). Ma evidentemente quel titolo "incontro al bacio", è bastato per trarre in inganno o fare da appiglio per chi voleva montare una notizia senza sostanza. D'altro canto alla cena hanno partecipato tutti insieme, e quello era un banalissimo bacio di saluto, come trattato anche da "Chi". Gigi viaggia a gonfie vele con Anna Tatangelo e la Leotta parrebbe godersi la relazione con Scardina.