Diletta Leotta ferita al parco, incidente durante una corsetta

Attività fisica senza fine per la sexy Diletta Leotta che non ha mai smesso di allenarsi. In quarantena con il fidanzato Daniele Scardina si è scatenata con workout e ginnastica a non finire sul balcone. Appena iniziata la fase 2 ha approfittato del giardino condominiale e ora via libera a corsette in giro per Milano. Ma un incidente per strada la costringe a sedersi nell’erba con il ginocchio sbucciato.