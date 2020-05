Prosegue la luna di miele italiana, anzi lombarda, di Diletta Leotta e Daniele Scardina. Per la giornalista e il pugile è arrivato il momento di regalarsi un weekend fuori porta. Abbandonato l’attico milanese, la coppia si è ritirata sul lago di Como dove tra bikini mozzafiato, grigliate a riva e relax a due hanno fatto incetta di like social.

Diletta Leotta, bikini e barbecue in riva al lago 1 di 31 2 di 31 3 di 31 31 di 31 31 di 31 31 di 31 31 di 31 31 di 31 31 di 31 10 di 31 11 di 31 12 di 31 13 di 31 IPA 14 di 31 IPA 15 di 31 IPA 16 di 31 IPA 17 di 31 Instagram 18 di 31 Instagram 19 di 31 Instagram 20 di 31 Instagram 21 di 31 Instagram 22 di 31 Instagram 23 di 31 IPA 24 di 31 IPA 25 di 31 IPA 26 di 31 Instagram 27 di 31 Instagram 28 di 31 Instagram 29 di 31 Instagram 30 di 31 Instagram 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Fammi vedere com’è venuta la mia prima foto al lago” scrive Diletta Leotta postando lo scatto mozzafiato seduta su un prato verde davanti al Lario. E’ in trasferta insieme al fidanzato e si lascia immortalare bella come il sole con una profonda scollatura procace. Cambia lo scenario e una sexy Diletta campeggia in foto in costume. Si dedica alla tintarella mentre gioca con una coccinella tra le mani. Anche Scardina pubblica una foto in piscina con il suo fisico palestrato e tatuato. Poi una gita in motoscafo sulle acque del lago per adocchiare tutte le ville che si affacciano su quel romantico specchio d’acqua. E infine una bella grigliata all’aperto con un King Toretto al barbecue.

Leggi anche>Diletta Leotta ferita al parco, incidente durante una corsetta

Dovevano essere una coppia a distanza: lui di casa in America, lei a Milano. I primi tempi sono stati una dura prova per la coppietta tra continui viaggi e occasioni di incontro. Poi il lockdown e la fortuna di ritrovarsi insieme nel capoluogo lombardo a dover condividere l’appartamento della Leotta in pieno centro. L’amore era già sbocciato, ma nella quarantena si è confermato e ora vivono il post-isolamento come una continua luna di miele a caccia di scoperte di coppia, di libertà ritrovate e felicità condivise.

Gli allenamenti social di Diletta sono seguitissimi, i siparietti (tra corsette, esercizi e acrobazie) di coppia pure e ora scatti piccanti in costume. Abbandonata la terrazza, Leotta e Scardina si dedicano alla tintarella al lago. Il prossimo passo saranno le vacanze, magari organizzando i fiori d’arancio…

Leggi anche>Per Diletta Leotta mille rose rosse da un ammiratore segreto: chi sarà?

Ti potrebbe interessare:

Coronavirus, vip turisti per caso - Video Tgcom24