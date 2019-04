Diletta Leotta, balli scatenati con Elodie

La vera anima della festa sono loro, Diletta Leotta ed Elodie Di Patrizi che, durante un party di compleanno, si sono lasciate andare a balli sfrenati e super sensuali. Insieme alla rapper Didy , le due amiche si sono fatte prendere dal ritmo, mettendo in scena un siparietto piccante a base di twerking.

Diletta era sexy come sempre, con una gonna di pelle che fasciava tutte le sue forme e ai piedi tacchi vertiginosi. Più comoda Elodie, in tuta viola e sneakers. Insieme si sono scatenate insieme in pista, giocando a sedurre i presenti con passi di danza provocanti. Tra risate, abbracci e movenze sinuose, arriva il gran finale: un twerking a tre abbracciate alla loro amica Didy, che ha lasciato a bocca aperta i loro fan sui social.