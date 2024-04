Diletta Leotta esplosiva in piscina con Aria in Sicilia

Le foto di Diletta Leotta e Aria a bordo piscina

Diletta Leotta in costume intero ha sfoggiato un fisico esplosivo a bordo piscina. Sensuale e bollente come sempre, si è lasciata andare a qualche scatto sexy per la gioia dei follower. Ma la maggior parte delle immagini sono dedicate alla sua piccola Aria, dolcissima mentre ride e si diverte con la mamma in acqua. Hanno trascorso le giornate sotto il sole siciliano facendosi coccolare dall'amore della famiglia. Loris Karius è stato assente in questi giorni di festa, ma presente nei pensieri. Le nipotine della conduttrice hanno realizzato un disegno dedicato a Diletta, Aria e Loris che li ritrae tutti insieme felici e sorridenti.