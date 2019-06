Di Maio e Salvini, serata di coppia

Mano nella mano con le rispettive fidanzate, Luigi Di Maio e Matteo Salvini partecipano alla cena di gala offerta da Sergio Mattarella al Quirinale per la Festa della Repubblica. Il ministro pentastellato e Virginia Saba sono complici e disinvolti, tra sguardi e tenerezze. Un po' più impacciati ma non meno affiatati il leader della Lega e Francesca Verdin i.

Di Maio è impeccabile in completo blu, la Saba dimostra classe con un tubino aperto sulla schiena. Sono innamorati e si vede: arrivano al Quirinale per mano e non si lasciano per un istante. L'intesa tra loro è palpabile quando si scambiano sguardi d'intesa e avvicinano i volti l'uno all'altra.



Più timida la Verdini, che stringe forte la mano a Salvini mentre raggiungono insieme gli altri invitati. Lui la rassicura e sorride ai flash. La sintonia tra i due è evidente anche dal look: entrambi in nero, lui elegantissimo, lei frizzante con un miniabito che scopre le gambe.