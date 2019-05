Salvini smentisce la crisi con la Verdini: "Vi vogliamo bene"

"Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!". Salvini ha smentito con un selfie di coppia le voci di una possibile crisi con Francesca Verdini, che da un po' di tempo non si faceva vedere al fianco del vicepremier. Gli impagni politici sono pressanti e come il collega Luigi Di Maio, che ha confessato di aver poco tempo da dedicare alla sua Virginia, anche per Salvini il tempo libero da passare con il suo giovane amore non deve essere molto.