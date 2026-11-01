Nel suo lungo post, Lippi ha ripercorso le emozioni di questi dodici mesi, ricordando quanto sia stato importante non perdere la fiducia e trovare ogni giorno nuove motivazioni per continuare a lottare. "Questa canzone tante volte, per tanto tempo, mi ha regalato la gioia e la forza di lottare, di non mollare nemmeno di un centimetro, affrontando ogni giorno con lo spirito giusto e pensando sempre a voi", ha scritto sui social. "Insieme abbiamo riso e abbiamo pianto tante volte e avervi avuto al mio fianco mi ha reso forte. Mi avete regalato le armi per affrontare questo lungo cammino".