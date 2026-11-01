Davide Lippi racconta la malattia: "Vinto una battaglia, ma la guerra è ancora lunga"
Il figlio dell'ex commissario tecnico della Nazionale Marcello Lippi, ha condiviso sui social un messaggio carico di emozione a un anno da un periodo particolarmente difficile
Un brindisi alla vita. Davide Lippi, procuratore sportivo e imprenditore, si è affidato ai social per condividere un pensiero molto personale, ripercorrendo un anno che ha rappresentato una delle prove più impegnative della sua esistenza. "Senza il vostro amore non avrei vinto questa battaglia" scrive a corredo di un video che ripercorre gli ultimi 12 mesi trascorsi tra cure ed ospedale. Il figlio dell'ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, ha attraversato un delicato percorso legato a un serio problema di salute. Una parentesi complicata, durante la quale ha potuto contare sulla vicinanza della famiglia, degli amici e di tante persone che hanno contribuito a dargli la forza necessaria per affrontare le difficoltà. Il messaggio, accompagnato dal titolo "Brindoooo", nasce proprio dal desiderio di riconoscere il valore di chi gli è rimasto accanto nei momenti più delicati.
Nel suo lungo post, Lippi ha ripercorso le emozioni di questi dodici mesi, ricordando quanto sia stato importante non perdere la fiducia e trovare ogni giorno nuove motivazioni per continuare a lottare. "Questa canzone tante volte, per tanto tempo, mi ha regalato la gioia e la forza di lottare, di non mollare nemmeno di un centimetro, affrontando ogni giorno con lo spirito giusto e pensando sempre a voi", ha scritto sui social. "Insieme abbiamo riso e abbiamo pianto tante volte e avervi avuto al mio fianco mi ha reso forte. Mi avete regalato le armi per affrontare questo lungo cammino".
La consapevolezza dopo la malattia
A distanza di circa un anno dall'inizio di questa difficile fase, Davide Lippi racconta di aver maturato una nuova consapevolezza. Le prove affrontate gli hanno permesso di guardare all'esistenza da una prospettiva diversa, riscoprendo il peso dei legami umani e l'importanza di non dare nulla per scontato. "È stato un anno pazzesco, pieno di tutto, che mi ha insegnato tantissimo sulla vita", ha aggiunto nel suo messaggio. Un'esperienza che ha lasciato un segno profondo e che gli ha fatto comprendere ancora di più quanto possa essere determinante avere accanto persone capaci di offrire affetto, incoraggiamento e sostegno concreto quando tutto sembra diventare più difficile.
La battaglia non è finita
Nonostante i progressi e la ritrovata serenità, Lippi non nasconde che il percorso davanti a sé richiederà ancora tempo e determinazione. La consapevolezza di aver superato una fase particolarmente complessa non significa poter considerare definitivamente conclusa la sfida con la malattia. "Ho capito che senza il vostro amore non avrei vinto questa battaglia. Sì, perché la guerra ancora sarà lunga, ma con voi al mio fianco tutto sarà sempre possibile", ha concluso.