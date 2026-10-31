"Voglio andare al casinò": esaudito l'ultimo desiderio di un malato terminale

Una volta all'interno, Hans è stato posizionato su una barella speciale davanti alla sua macchina da bingo preferita. Per due ore, tra lo stupore e la commozione degli altri clienti, l'uomo ha giocato e sorriso, circondato dall'affetto dei suoi cari. La serata è proseguita con una cena a base di pesce all'interno del ristorante del casinò, un altro rito che Hans ha espressamente chiesto prima di spirare. Al termine della serata, con la sottile ironia che lo ha sempre contraddistinto, Hans ha guardato le figlie e ha commentato il bilancio delle sue giocate: "Sono riuscito a chiudere in pareggio. E questo vuol dire vincere per davvero".