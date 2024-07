L’ex gieffina Daniela Martani cerca marito ma senza sesso

Se Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano fatto inserire nel contratto di matrimonio il reciproco impegno ad avere rapporti intimi 4 volte a settimana, Daniela Martani chiederebbe di non averne affatto. "Io non voglio fare sesso fine a se stesso. Però, a me piacciono le donne che hanno voglia di approfondire, tutto quello che invece è declinato nelle sc...re, che palle, a me non piace", ha detto. E ha aggiunto: "Voglio trovare un compagno da sposare che non mi obblighi però a fare sesso. Io non mi interesso più al sesso, voglio una persona che magari risulta simpatica, una persona che voglia compagnia ma niente di più. Io dormirei anche in camere separate".