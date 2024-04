Daniela Ferolla dopo 20 anni d'amore a giugno si sposa

Daniela Ferolla è originaria della Lucania e nel 2011, all’età di 17 anni, ha vinto il titolo di Miss Italia. Da subito ha cominciato la sua carriera di modella e si è trasferita a Milano dove si è laureata. Nel 2005 debutta nel mondo dello spettacolo come conduttrice televisiva in un programma per ragazzi. Recita in alcune serie tv e lavora come inviata per diversi programmi. Ora è la padrona di casa di una trasmissione del mattino.

Dove vive Daniela Ferolla con il compagno

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari vivono a Milano ma si sposeranno a Roma. Nel capoluogo meneghino la presentatrice tv ha trovato il suo posto del cuore. “Una città piena di bei quartieri con caratteristiche precise, palazzi d’epoca che non si dimenticano, negozi unici e originali. E poi i milanesi che trasmettono quel senso di rispetto per il luogo dove vivono, per l’ordine, la pulizia, la voglia di creare il bello. Soprattutto negli ultimi anni, con la nascita di tante nuove zone con grattacieli e strade che prima non c’erano. E poi qui ci sono spazi estesi, non solo singole vie, dove si respira arte, per esempio tutta l’area di via Tortona. Una caratteristica che avvicina Milano alle grandi metropoli d’Europa. Questa città ha accolto anche tante persone che vengono dal Sud Italia come me e che hanno voglia di crescere” ha detto anni fa in un’intervista a “Il Giorno” la ex reginetta di bellezza. La Ferolla ama molto le aree verdi e le passeggiate nella natura, come testimoniano i suoi post.