Dalla Campello alla Persico, compleanno esagerato per i baby-vip

Nulla è lasciato al caso nei compleanni dei baby-vip, un business diventato simile ai matrimoni. Torta personalizzata e decorata, addobbi di ogni genere, palloncini, scenografia da cartoon e un video da postare sui social come ricordo. Alice Campello e Alvaro Morata hanno scelto per il loro terzogenito Edoardo che ha compiuto un anno il tema di Topolino, Michela Persico e Daniele Rugani hanno preferito i Puffi per festeggiare il loro Tommaso. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno optato per simpaticissimi panda…

La torta è grande, colorata, appariscente, decorata con i personaggi preferiti dai bambini e naturalmente col nome del festeggiato in pasta di zucchero: perfetta per le foto ricordo da postare sui social. Gli addobbi non devono mai mancare. I Morata hanno riempito il salotto di casa come fossero a Disneyland: cuscini di Topolino, magliettine per i bambini uguali e a tema, dolcetti dall’iconica forma del personaggio dei cartoni, piattini, borracce, bavaglie, sagome cartonate e palloncini per festeggiare Edoardo.

“Piccolo cucciolo quanto ti abbiamo desiderato e cercato… - ha scritto Alice Campello al suo bimbo - Non è facile essere madre, non è facile capire cosa sia la cosa giusta per un’altra persona, non è facile a volte distribuire il tempo per tre piccoli (e uno un po’ più grande), ma io e il vostro papà ce la stiamo mettendo tutta”.



Anche Michela Persico e Daniele Rugani hanno festeggiato il primo anno di Tommaso. Per lui la giornalista e il calciatore hanno scelto il tema dei Puffi, con tanto di palloni blu, torta decorata con i simpatici personaggi del cartone animato e cuscini e dolcetti come ci si trovasse nel villaggio del Grande Puffo.

“Non perdetevi il suo primo assaggio di torta alla panna – scrive sui social la Persico - Ecco questa la festicciola che abbiamo preparato per il primo anno di Tommy, nella nostra casina dove é nato. Tema Puffino, il mio cartone preferito e come chiamiamo noi il nostro piccolo ballerino di casa”.



E pochi giorni fa anche in casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini si brindava al compleanno di Mia. Per il primo anno della figlia della ex velina e del nuotatore una bella torta con tanti simpatici panda e foto social a non finire. Per chi vuole prendere spunto dalle feste dei baby-vip, ecco una gallery con tutti i dettagli…

