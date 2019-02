Dal pizzo rosso al topless, le vip seducono in intimo

C'è chi l'ha sfoggiato nella notte degli innamorati, chi lo ha scelto per uno shooting ad alto tasso erotico, chi lo ha indossato e fotografato, ma tutte hanno optato per una seduzione in grande stile. Dal pizzo rosso di Chiara Ferragni ai body bollenti di Cecilia Capriotti passando per lo slip di Cristina Buccino e il completino hot di Elena Barolo, le belle dello showbiz sfoderano le loro armi di seduzione.

Prima della prova costume arriva il test di gradimento in biancheria intima. I social si riempiono di scatti provocanti di bellezze alle prese con slip e reggiseno. I like fioccano per le vip nostrane e non in versione bollente. Alcune a corredo dello scatto sexy scrivono “Amo questa foto” e i follower condividono. Sfoglia la gallery e scopri cosa indossano le celeb nell'intimità...