Cristina Parodi in bikini a Formentera, che l'estate abbia inizio!

Con il marito Giorgio Gori la giornalista si concede qualche giorno di relax, poi lui rientra a Bergamo e lei viene raggiunta dalle amiche. I fotografi del settimanale Gente l'hanno paparazzata in bikini, come sempre in formissima.

Gori e la Parodi amano Formentera tanto da aver acquistato una villa sull'isola. Prima che arrivi la folla di vacanzieri loro si concedono qualche giorno di relax in coppia, tra passeggiate in riva al mare e relax al sole. Quando lui viene richiamato a Bergamo dagli impegni di lavoro, lei si concede ancora qualche giorno in compagnia di un gruppetto di care amiche.

Paparazzata da Gente, Cristina sfoggia un fisico impeccabile in bikini verde crochet. Bellissima e super in forma si diverte a fare la modella per il brand di moda che ha fondato insieme a alla sua amica Daniela Palazzi. Indossa un vestito tigrato che svolazza alla brezza e sorride all'obiettivo facendosi immortalare in tutto il suo splendore.