Cristina Parodi con il seno al vento a Formentera

Cristina Parodi dà l'arrivederci all'estate sfoderando un topless bollente. In vacanza a Formentera con il marito Giorgio Gori si rilassa al sole e, per avere una tintarella perfetta e senza segni, si mette in libertà con il seno al vento. Forme strepitose in bella vista per la conduttrice, prontamente paparazzata dal "Settimanale Nuovo". Compirà 55 anni a novembre, ma in costume intero bianco sfoggia un fisico tonico e asciutto.