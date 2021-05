Cristina D'Avena, passeggiata in incognito con il fidanzato

Cristina D'Avena le ha provate tutte per passare inosservata, dal total black alla mascherina che le copre quasi interamente il viso, ma la sua passeggiata con il fidanzato Massimo Palma non è sfuggita ai paparazzi. La coppia è stata intercettata per le vie del centro di Milano, tra le vetrine dei negozi di lusso. Non appena si accorgono dei fotografi si separano e fanno perdere le loro tracce.

Sono entrambi vestiti totalmente in nero, dalle scarpe alla mascherina. Cristina indossa un paio di pantaloni larghi, maglietta a collo alto, cappottino e sneakers. Poco trucco, con i capelli scompigliati e un look semplice e per nulla appariscente, la cantante appare molto diversa da come siamo abituati a vederla, sempre frizzante e colorata.



Con la D'Avena a passeggio per Milano c'è Massimo titolare e presidente di una società di spettacolo con cui fa coppia da diversi anni. Tra loro le cose procedono a gonfie vele, ma sono sempre molto attenti alla privacy e perciò le loro apparizioni pubbliche di coppia sono rarissime, anche sui social non si sono mai esposti. Hanno provato a mimetizzarsi tra la folla per un giro in centro, ma l'occhio dei paparazzi ha rovinato i loro piani.

