Cristiano Ronaldo, curve sospette per la compagna Georgina Rodriguez

Riflettori puntati sulla famiglia di Cristiano Ronaldo . Mentre il fuoriclasse della Nazionale portoghese fa parlare di sé per la tripletta contro la Spagna ai Mondiali (match finito in pareggio), la compagna Georgina Rodriguez non passa inosservata alla "Gran Canaria Swimwear fashion week" per il suo pancino sospetto a soli sette mesi dalla nascita di Alana Martina. Cicogna in volo?

Top nero e gonna verde lime per Georgina Rodriguez che in occasione di un evento mondano ha messo in luce un ventre leggermente accennato scatenando il gossip in men che non si dica. Se la modella spagnola fosse realmente in dolce attesa Ronaldo diventerebbe papà per la quinta volta, dopo Cristiano Ronaldo Jr., i gemellini Eva e Mateo (che hanno recentemente festeggiato il loro primo compleanno) e Alana Martina, nata lo scorso novembre.