Cristiana Capotondi con la figlia, Andrea Pezzi è uno di famiglia

Lei è diventata mamma e il suo ex le è rimasto accanto pur non essendo il papà della bimba

Cristiana Capotondi, diventata mamma a settembre, aveva chiesto ad Andrea Pezzi, suo ex, di starle accanto durante la maternità. Ancora oggi l’attore è uno di famiglia per la giovane donna che non ha mai rivelato l’identità del papà della piccola Anna. Negli scatti del settimanale “Diva e donna” le immagini dell’allegra combriccola con gli attori affiatati e dolcissimi quasi come fossero ancora fidanzati!

Una passeggiata con gli amici e tante risate. Cristiana Capotondi e la sua piccolina si concedono un bel giretto e insieme a loro spunta Andrea Pezzi. L’attore lo aveva promesso e l’ha mantenuto: è ancora vicino alla sua ex e alla bambina che lei ha avuto da un altro uomo. Anche se si sono lasciati da un po’ continuano a essere un’insolita e affettuosa famiglia. Cristiana e Andrea si scambiano un dolce bacio sulla guancia mentre Pezzi riaccompagna a casa la Capotondi con la figlia.

La nascita di Anna a settembre Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si sono lasciati in sordina, senza ufficializzare nulla per mesi. Ma poco dopo l’attrice è rimasta incinta di un altro uomo. Con il suo ex ha mantenuto ottimi rapporti e gli ha chiesto di esserci sempre lei e sua figlia. E così è stato. “Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo - aveva detto Cristiana a settembre quando ha annunciato la nascita di Anna - ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un'altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”.

Andrea Pezzi sempre accanto alla Capotondi Dopo la nascita di Anna e dopo l’annuncio di addio di Cristiana Capotondi, anche Andrea Pezzi ha voluto rilasciare una dichiarazione: “Dopo 15 anni insieme, all’inizio dell’estate ‘21, abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prendere tutti il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite. Quando, all'inizio di quest'anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima”.

La storia d’amore tra Cristiana e Andrea Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi hanno vissuto 15 anni d’amore senza mai arrivare al matrimonio, poi le loro strade si sono divise ma solo dal punto di vista sentimentale. Prima della Capotondi, Andrea Pezzi era finito al centro del gossip per la turbolenta relazione con Claudia Pandolfi. Quando i due attori si erano lasciati Andrea aveva ritrovato la serenità con Cristiana. La coppia non ha mai voluto sposarsi e ha fatto pure un periodo di castità. “Il sesso è una cosa difficile da capire – aveva dichiarato allora Pezzi - Viene dato come se fosse semplice, ma fare bene l’amore per me è stata una conquista. E’ un mestiere”.