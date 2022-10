Cristiana Capotondi, neomamma a spasso con Anna

Il settimanale "Gente" le ha paparazzate insieme a spasso a Roma, con l'attrice che spinge la carrozzina e poi prende in braccio la sua bimba per una sana dose di coccole.

Con un ottobre insolitamente caldo e assolato, Cristiana Capotondi passeggia a Roma indossando una maglietta a maniche corte, mentre la sua bambina ha i piedini nudi. Si godono un po' di aria aperta e l'attrice si concede un bel cono gelato. Ma il momento più dolce è quando prende in braccio la sua bimba, nata il 16 settembre, per riempirla di amore e baci e i paparazzi non la perdono di vista durante le loro passeggiate.

Leggi Anche Cristiana Capotondi dolce mamma, le prime foto con Anna

La gravidanza di Cristiana Capotondi

Durante la gravidanza, Cristiana Capotondi ha mantenuto il massimo riserbo e sono poche le foto di lei con il pancione. All'epoca si pensava che la figlia fosse di Andrea Pezzi, a cui l'attrice è stata legata per 15 anni e che risultava essere ancora il suo compagno. Invece la loro storia era già finita, senza grandi proclami pubblici, e quando l'attrice ha scoperto di essere incinta di un altro uomo ha chiesto al suo ex di starle accanto, cosa che l'imprenditore ha fatto con gioia. Una volta nata Anna, hanno aspettato ancora alcune settimane prima di annunciare contestualmente la nascita e la loro separazione.

Leggi Anche Cristiana Capotondi diventa mamma e rivela: separata da Andrea Pezzi non è lui il padre della bimba

Mistero sul padre di Anna

Su chi sia il padre di Anna, Cristiana Capotondi non si è sbilanciata e non ci sono indizi che possano svelarne l'identità. Non è nemmeno chiaro se la loro storia sia proseguita e l'uomo misterioso faccia ancora parte della sua vita e di quella della bimba, o se invece l'attrice sia una mamma single. Qualunque sia la verità, guardando le foto di Cristiana Capotondi che stringe Anna tra le sue braccia, è evidente quanto l'attrice sia perfettamente felice e non abbia bisogno di nulla di più.