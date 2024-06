E’ il compleanno del principe William, Kate lo omaggia con una foto

L'immagine diffusa in occasione della ricorrenza del principe William cattura il futuro monarca in un momento di gioia, mentre si lancia in un salto con i suoi tre figli, i principini George, Charlotte e Louis. La didascalia, "Buon compleanno papà, sei il nostro eroe!", è stata affettuosamente aggiunta da Kate Middleton. Nella foto, la famiglia appare rilassata e sorridente, vestita in modo informale, con William in felpa e shorts, immortalati dalla Principessa del Galles a Norfolk. La scena ricorda una giornata estiva trascorsa in spiaggia, simile allo sfondo utilizzato da Kate per un precedente scatto dedicato al marito per la festa del papà. Sulla destra, Charlotte si distingue per la sua maglia a righe, sollevando un braccio in segno di festa, mentre un più riservato Louis si aggrappa alla mano del padre, guardando verso il basso. Sul lato sinistro, un radioso George saluta l'obiettivo con entusiasmo.