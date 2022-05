Compleanno Facchinetti, la festa è con… Carlone Mangione

Il dj compie 42 anni e trascorre una giornata frenetica tra lavoro e regali, ma il pranzo sulla terrazza milanese con tanto di palloncini e torta a sorpresa non è con la moglie Wilma Helena Faissol, ancora in convalescenza dopo l’intervento alla spalla causato da una brutta caduta a cavallo. Con Francesco c’è l’inseparabile amico… Carlone Mangione!

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti in festa per la prima comunione della figlia Mia

Chiara Nasti sfoggia il pancione in bikini

Naomi Campbell a New York con la figlia

“Guardate cosa mi hanno preparato… i palloncini, le foto… – dice Francesco Facchinetti mentre filma la location dove è stato allestito il pranzo – Tutto bellissimo però purtroppo a mangiare non sono con mia moglie ma con Carlone Mangione… Che tristezza”. Arriva anche la torta: “Che spettacolo, grazie” commenta il dj. Poi arriva la videochiamata d’auguri della figlia Mia, che vive a Roma con la mamma Alessia Marcuzzi. E i pasticcini e la bottiglia di bollicine per brindare con i colleghi in radio.

Finalmente al rientro a casa ci sono la moglie Wilma e i figli Liv e Leone che gli fanno trovare regali e torta fatta in casa. Francesco scarta i pacchi e trova tre paia di sneakers griffate di cui va pazzo. E nelle Storie social scrive: “Scarpe da ginnastica incredibili. Sono felicissimo. Adesso un bel film e tutti a nanna”.