Compleanno e baby shower, per Gabrielle Caunesil la festa è doppia

La gravidanza è agli sgoccioli e per Gabrielle Caunesil è arrivato il momento di svelare a tutti il sesso del bebè che aspetta dal marito Riccardo Pozzoli . Ha approfittato della sua festa per il 29esimo compleanno per la rivelazione e le candeline azzurre parlano chiaro: la modella e l'imprenditore diventeranno genitori di un bel maschietto.

Leggi Anche Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil presto genitori

Gabrielle ha fasciato il pancione in un bell'abito viola caldo e avvolgente. Riccardo, ex storico di Chiara Ferragni, in completo scuro e camicia sbottonata era al suo fianco. Hanno organizzato un bellissimo ricevimento al tramonto per gli amici più cari su una terrazza panoramica milanese, piena di fiori dalle tonalità pastello.

"Un po' un compleanno, un po' un baby shower. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici per avermi fatto sentire così speciale ieri. Vivere in un paese straniero a volte può farti sentire sola ma ieri mi hai fatto sentire amata e supportata" ha scritto la Caunesil sui social. Sarà mamma a novembre, realizzando il suo sogno dopo una lunga lotta contro l'infertilità che lei e Pozzoli hanno combattuto l'uno accanto all'altra. L'attesa non è mai stata così dolce...

