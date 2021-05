Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil presto genitori

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil saranno genitori a novembre. Lo hanno annunciato insieme su Instagram pubblicando un post sui rispettivi profili con l'immagine dell'ecografia in mostra. Per loro è un sogno che si realizza, dopo una lunga lotta contro l'infertilità. Sono sposati dal 2018 e allargare la famiglia era la loro priorità: finalmente, nel giorno della festa della mamma, hanno potuto condividere la gioia per il sogno che si sta realizzando.

Nella foto social sono belli e felici come non mai, Riccardo in camicia e jeans e Gabrielle con un primaverile vestitino con i limoni. In primo piano c'è l'ecografia, che mostrano orgogliosi ai follower. "Oggi è la sua festa. Dopo la sua sofferenza e il suo dolore, grazie alla sua forza e resilienza, diventeremo genitori. L'abbiamo scoperto nella festa del papà e abbiamo finito il terzo mese nella festa della mamma. È tutto magico", ha scritto l'imprenditore, ex fidanzato di Chiara Ferragni.

In autunno la Caunesil aveva parlato dei suoi problemi di infertilità, confessando di non riuscire ad avere i figli nonostante il forte desiderio. Nel suo post social racconta tutta la sua gioia dopo tanto dolore. "Era la festa del papà quando ho scoperto di essere incinta, era a marzo, anche il mese della consapevolezza dell'endometriosi. Erano le 7:13 del mattino, ero sotto la doccia, quando ho fatto il test. Ho fatto così tanti test prima, tutti negativi ... Ho pianto così tante volte. Ne ho tenuto uno. E ho detto che quest'ultima prova sarebbe stata quella che portava le notizie più magiche, il nostro sogno" ha scritto.

Le coincidenze sono state tante: non solo la scoperta della gravidanza il 19 marzo ma anche la fine del primo trimestre nel giorno della festa della mamma. E a novembre, esattamente dopo un anno dalle sue confessioni riguardo alle difficoltà di restare incinta, Gabrielle diventerà finalmente mamma.

Potrebbe interessarti anche: