Compleanni da baby-vip: torta fatta in casa e palloncini per Celeste Trussardi e Liv Facchinetti

Per Michelle Hunziker l'8 marzo non è solo la giornata della donna. In casa sua si festeggia anche il compleanno di Celeste, la prima delle due figlie avute da Tomaso Trussardi. Lo stesso vale per Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, che fanno gli auguri alla loro piccola Liv. Entrambe le famiglie quest'anno hanno celebrato in casa, ma non sono mancate torte e palloncini.