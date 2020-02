Clooney sommerso, allagata la villa di George e Amal in Inghilterra

Il campo da tennis è completamente allagato, e così anche l'ampio giardino e la veranda. Il parco intorno alla villa in Inghilterra di George e Amal Clooney è rimasto completamente sommerso dopo una piena del Tamigi, a seguito delle forti piogge. Non è la prima volta che la tenuta, che si trova su un isolotto sul fiume, riporta danni ingenti dopo una inondazione: era già successo nel 2016.

La villa del XVII secolo a Sonning, nel Berkshire, è stata acquistata da George e Amal nel 2014 per 7,5 milioni di sterline. Prima del trasferimento definitivo hanno ristrutturato la dimora, investendo una somma di denaro considerevole per realizzare due piscine (una all'aperto e una al chiuso), il campo da tennis e il cinema privato. La proprietà si estende su quattro acri ed è circondata da alberi e ampi giardini che consentono alla coppia molta privacy. Ma non abbastanza, visto che solo un mese fa erano state avanzate le richieste per il permesso di innalzare le barriere per mettersi al riparo da occhi indiscreti.

