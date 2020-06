Clooney e Amal divorziano? Nuova coppia in crisi dopo il lockdown

Le coppie vip sono state messe a dura prova durante il lockdown. Qualcuno ha fortificato l’amore e la passione (Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser), qualche altro si è detto addio (Belen Rodriguez e Stefano De Martino). Anche George Clooney e Amal Alamuddin sarebbero in crisi nera. Colpa della quarantena e della convivenza forzata oppure no, gira voce che la coppia sia pronta al divorzio. Ma non è la prima volta che il gossip li vuole separati e loro resistono. Chissà…

Dopo aver trascorso parecchi anni da scapolo d’oro di Hollywood, George pareva aver trovato la compagna perfetta in Amal Alamuddin. La coppia si è sposata a Venezia con una cerimonia da favola nel settembre 2014. Hanno avuto due gemelli e in questi sei anni diverse volte si sono rincorse voci di crisi e separazione. Bastava che i due non si facessero vedere insieme che partiva il tam-tam sul divorzio. L’attore e l’avvocatessa non sono social e neppure molto mondani.

Qualche mese fa si è detto che sono “separati in casa”, poi ancora che “hanno già divorziato”, infine le indiscrezioni sono state liquidate come “fake news”. Fatto sta che i due da tempo non si lasciano andare a una bella paparazzata o ancora meglio a un’uscita di coppia per rassicurare i fan. Per capire come stanno davvero le cose non resta che aspettare di rivederli insieme, uno accanto all’altra, felici e sorridenti…

