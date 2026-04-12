Clio MakeUp rompe il silenzio dopo il furto: "Non era solo una borsa, era la mia vita"
Dopo la disavventura a Milano, l'influencer torna su Instagram per rispondere alle critiche e raccontare il valore emotivo degli oggetti rubati: "Non è una questione di soldi, ma di ricordi"
A qualche giorno dal furto subito a Milano, Clio Zammatteo, conosciuta dal pubblico come Clio MakeUp, è tornata a parlare sui social per condividere le sue sensazioni dopo l'accaduto, ma soprattutto per rispondere alle critiche ricevute dopo lo sfogo social, che aveva fatto il giro del web, attirando commenti e reazioni contrastanti. La make-up artist aveva già raccontato l'episodio attraverso alcune storie su Instagram, spiegando di essere stata derubata della borsa durante una pausa pranzo a Milano.
Nel nuovo intervento, Clio ha voluto chiarire il motivo della sua forte reazione, rispondendo a chi ha minimizzato l'accaduto. Per molti utenti, infatti, si sarebbe trattato di un episodio tutto sommato marginale. Una lettura che l'influencer ha respinto con decisione. Secondo la creator, il punto non è il valore economico degli oggetti rubati, ma il significato personale e il senso di vulnerabilità che si prova dopo un furto. Essere derubati in un momento quotidiano e tranquillo, come una pausa pranzo, ha spiegato, lascia una sensazione profonda di insicurezza.
Ricordi irrecuperabili
All'interno della borsa non c’erano solo effetti personali o beni di valore, ma anche oggetti dal forte significato affettivo. Tra questi, alcune foto Polaroid e piccoli ricordi di vita quotidiana che, una volta persi, non possono essere recuperati. È proprio questo aspetto ad aver colpito maggiormente Clio, che ha sottolineato come certi oggetti rappresentino frammenti di vita impossibili da sostituire.
La forza della community
Nonostante l'amarezza, l'influencer ha deciso di condividere quanto accaduto anche con una speranza concreta: quella di riuscire a recuperare almeno parte di ciò che le è stato sottratto grazie all’aiuto dei suoi follower. Non sarebbe la prima volta. Clio ha ricordato un episodio simile avvenuto anni fa, quando, dopo un altro furto, una persona della sua community era riuscita ad aiutarla a ritrovare la borsa. Un precedente che alimenta la fiducia nel potere della condivisione online.
La delusione per le critiche
Se da un lato molti fan hanno espresso solidarietà, dall'altro non sono mancati commenti duri e poco empatici. È proprio questo aspetto ad aver ferito maggiormente la make up artist. Clio ha risposto con fermezza a chi sostiene che, in quanto personaggio pubblico, dovrebbe accettare qualsiasi situazione senza lamentarsi. Parole che riflettono una delusione più ampia verso un clima social percepito come sempre più aggressivo e incapace di comprendere il valore emotivo delle esperienze personali.