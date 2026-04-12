Nel nuovo intervento, Clio ha voluto chiarire il motivo della sua forte reazione, rispondendo a chi ha minimizzato l'accaduto. Per molti utenti, infatti, si sarebbe trattato di un episodio tutto sommato marginale. Una lettura che l'influencer ha respinto con decisione. Secondo la creator, il punto non è il valore economico degli oggetti rubati, ma il significato personale e il senso di vulnerabilità che si prova dopo un furto. Essere derubati in un momento quotidiano e tranquillo, come una pausa pranzo, ha spiegato, lascia una sensazione profonda di insicurezza.