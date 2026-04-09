ClioMakeUp derubata a Milano: "Avevo la borsa attaccata a me, è sparita"
Sconvolta l'influencer racconta il furto, mentre era a pranzo in un ristorante. Dentro la borsa documenti, chiavi e ricordi personali. L'appello: "Se la trovate, anche solo per i documenti…"
Presa dallo sconforto e ancora sotto shock, ClioMakeUp ha raccontato in lacrime nelle sue storie Instagram il furto subito a Milano. L'influencer si trovava al ristorante per la pausa pranzo, quando qualcuno le ha sottratto la borsa con dentro tutti i suoi effetti personali. Visibilmente provata, ha spiegato quanto accaduto: "Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d'identità, tessera sanitaria". Un episodio che l'ha colta completamente di sorpresa, anche per le modalità del furto: "Avevo la borsa attaccata a me e all’improvviso era sparita" ha precisato.
Ancora scossa, ha lanciato un appello ai suoi follower, sperando almeno di recuperare i documenti: "Se vedete una borsa marrone zona Pagano a Milano anche solo per prendermi i documenti…". Poco dopo, in una nuova storia girata mentre si trovava dai carabinieri, Clio è apparsa più calma, anche se ancora amareggiata. Ha raccontato che non si tratta della prima volta: "È la seconda volta che mi succede in cinque anni. Tutte le volte per fortuna non avevo il telefono nella borsa e tutte e due le volte avevo gli stessi occhiali da sole". Con un filo di ironia, ha aggiunto: "Sono arrivata alla conclusione che sono quegli occhiali da sole che portano sfiga… e me li sono fatti rifare, perché mi piacevano così tanto quegli occhiali". Dopo la battuta per sdrammatizzare un po', è tornata sul furto, sottolineando il valore affettivo degli oggetti sottratti: "Spero di ritrovare il portafoglio, perché c'erano tutte le foto delle bimbe e di mio nonno".