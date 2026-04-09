Ancora scossa, ha lanciato un appello ai suoi follower, sperando almeno di recuperare i documenti: "Se vedete una borsa marrone zona Pagano a Milano anche solo per prendermi i documenti…". Poco dopo, in una nuova storia girata mentre si trovava dai carabinieri, Clio è apparsa più calma, anche se ancora amareggiata. Ha raccontato che non si tratta della prima volta: "È la seconda volta che mi succede in cinque anni. Tutte le volte per fortuna non avevo il telefono nella borsa e tutte e due le volte avevo gli stessi occhiali da sole". Con un filo di ironia, ha aggiunto: "Sono arrivata alla conclusione che sono quegli occhiali da sole che portano sfiga… e me li sono fatti rifare, perché mi piacevano così tanto quegli occhiali". Dopo la battuta per sdrammatizzare un po', è tornata sul furto, sottolineando il valore affettivo degli oggetti sottratti: "Spero di ritrovare il portafoglio, perché c'erano tutte le foto delle bimbe e di mio nonno".