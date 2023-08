Su Instagram posta alcuni scatti che lo ritraggono anche sul letto d'ospedale. L'invito è quello a fare prevenzione: "Non date mai nulla per scontato", scrive l'ex calciatore.

Fotogallery - Fabrizio Corona in Costa Smeralda, festa a Porto Cervo per i 21 anni del figlio Carlos

Fotogallery - Charles Leclerc in vacanza in Corsica con Alexandra Saint Mleux

Leggi Anche Claudio Marchisio completamente nudo sulla spiaggia

Claudio Marchisio condivide il suo post dall'ospedale San Raffaele di Milano e scrive: "Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno. Ad aprile ho sofferto di giramenti di testa importanti. I primi esami e poi qualche dubbio. Dopo vari esami specifici (Doppler transacranico con microbolle, RM encefalo, Ecocardio TT , RM Cardio CMC) possiamo tornare ad essere tranquilli. Tutto a posto, si torna a casa. Mi raccomando! Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute". Non entra nel dettaglio ma molti follower sono pronti a dargli sostegno, anche i suoi amici vip (da Filippo Magnini a Cristina Chiabotto) gli dedicano un pensiero.

Leggi Anche Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli infiammano i social con uno scatto intimo



Con Roberta sempre accanto Accanto a Claudio Marchisio c'è sempre Roberta Sinopoli, sua moglie dal 2008. Insieme ai figli Davide (14 ann) e Leonardo (11) hanno trascorso vacanze bellissime in Puglia e in Sardegna prima che l'ex calciatore della Juve venisse ricoverato in ospedale per gli accertamenti necessari.