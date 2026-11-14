Ha 22 anni, fa parte di una delle famiglie più conosciute all'interno del mondo della moda e si sta preparando a una serata di grande esposizione. Il 28 novembre Clementine Vaughn, figlia di Claudia Schiffer e del regista Matthew Vaughn, debutterà nell'alta società parigina al Ballo delle Debuttanti. A rivelarlo è la rivista britannica Hello! Magazine.
Una notte di gala per una buona causa
Nata l'11 novembre 2004, la giovane si unirà a circa venti coetanee che ogni anno varcano la soglia del salone al braccio dei rispettivi cavalieri. Vengono da casate celebri del mondo della moda, dello spettacolo, dell'aristocrazia e dell'imprenditoria. L'evento porta la firma della nota event planner Ophélie Renouard e i fondi raccolti durante la serata vanno a sostegno di ospedali pediatrici e progetti educativi.
La figlia di Claudia Schiffer cerca un percorso tutto suo
Fino a oggi Clementine ha vissuto quasi sempre fuori dal giro mondano. Lei e i fratelli Caspar e Cosima sono cresciuti nella campagna inglese, dove i genitori hanno scelto di tutelare la loro privacy. La somiglianza con la madre è lampante, eppure la ragazza pare intenzionata a ritagliarsi una strada personale, che unisce moda, fantasia e fotografia.
Nel 2024 British Vogue le ha dedicato un ritratto, raccontando il suo grande interesse per l'arte, il disegno e il collage. Per un certo periodo ha anche abitato a New York. Il guardaroba è il terreno su cui il rapporto con la madre si fa più complice. La top model ha raccontato: "Mi chiede sempre: 'Che cosa hai degli anni '90, mamma?'".
Al Guardian ha spiegato che le figlie hanno cominciato a indossare i suoi capi vintage "in uno stile tutto loro", e che scambiarsi abiti usati "sembra una seconda natura per la loro generazione". Sui social, Claudia Schiffer ha parlato così di lei: "È una creativa in erba e desidera tantissimo stare dietro la macchina fotografica, ma averla sul set con me significa tutto. Siamo entrambe in estasi".
Claudia Schiffer: i 55 anni della top che ci ha regalato un sogno
© Afp | Claudia Schiffer in passerella con una creazione di Karl Lagerfeld per Chanel autunno inverno 1996
© Afp | Claudia Schiffer in passerella con una creazione di Karl Lagerfeld per Chanel autunno inverno 1996