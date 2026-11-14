Fino a oggi Clementine ha vissuto quasi sempre fuori dal giro mondano. Lei e i fratelli Caspar e Cosima sono cresciuti nella campagna inglese, dove i genitori hanno scelto di tutelare la loro privacy. La somiglianza con la madre è lampante, eppure la ragazza pare intenzionata a ritagliarsi una strada personale, che unisce moda, fantasia e fotografia.