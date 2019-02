Claudia Gerini ha trovato il principe azzurro

Il classico principe azzurro. Di nome e di fatto. Claudia Gerini a un anno dall'addio ad Andrea Prete torna a sorridere tra le braccia di Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V ed ex marito di Jacaranda Falk Caracciolo , nipote di Marella Agnelli . Nelle immagini esclusive del settimanale Diva e Donna l'attrice esce di corsa dal palazzo romano di Fabio che la insegue per salutarla con un bacio prima che lei si dilegui in auto.

Lui, originario di una famiglia nobile di principi e papi del Senese, è il responsabile dell'International business development all'Enel, ha 53 anni ed è padre di tre figli avuti dall'ex moglie. La Gerini ha chiuso la storia con il modello ed ex naufrago dell'Isola dei famosi Andrea Preti circa un anno fa. Ora per l'attrice sembra arrivato proprio il principe azzurro. Lei di recente aveva detto: “Ora mi piacciono gli uomini dai 40 anni in su. Più mori che biondi...”. E Borghese ha i requisiti giusti.



Negli scatti di Diva e Donna, si vede la Gerini uscire di soppiatto dal portone di palazzo Borghese, fuggire velocemente verso l'auto, ma Fabio la raggiunge e non la lascia andare senza prima baciarla. Poi entrambi si allontanano su due auto diverse. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale, i due si frequentano da diverso tempo, più precisamente dalla scorsa estate. Avrebbero trascorso il Capodanno insieme su uno yacht a vela ai Caraibi.