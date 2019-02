Cicogne vip, benvenuti Matilda Bonucci e Mercuzio Fontana

LA FAMIGLIA BONUCCI SI ALLARGA: “WE ARE 5”

“We are 5!! Benvenuta Matilda. Grazie alla super mamma @martinazoev, sei stata grande!!!” ha scritto lo juventino postando lo scatto del braccialettino d'ospedale della mnoglie Martina che ha partorito il loro terzo figlio. Dopo due maschietti, in casa Bonucci è arrivata Matilda.



FIOCCO AZZURRO PER CLIZIA FORNASIER E ATTILIO FONTANA

Lo hanno annunciato sui rispettivi profili social, è nato il secondogenito di Clizia e Attilio. Il piccolo è stato chiamato Mercuzio, come il personaggio della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta, e arriva due anni e mezzo dopo Blu. La coppia si era conosciuta e innamorata durante la partecipazione a Tale e Quale Show. Attilio ha scritto un dolcissimo post per il secondogenito e mamma Clizia ha spiegato: “Non esiste la seconda volta, esiste un volto nuovo, una storia nuova che si affaccia tra ciglia di seta che non conoscono la luce da questa parte... Esiste l’incapacità di credere che nella gabbia chiusa del tuo corpo, sia germogliata una vita perfetta che improvvisamente si schiude fuori, con l’impeto di un batter d’ali. Esiste una voce diversa che si libera nel mondo e lo sguardo di un padre che si innamora di un figlio non appena lo incontra...”.