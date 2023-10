“E’ Cenerentola che ieri sera ha dimenticato la scarpa?” scrive in un post la famiglia reale danese mostrando la foto della scarpetta dal tacco a spillo glitterata oro trovata all’indomani della festa. Sembra una bella favola romantica e inaspettata a corte. Ma il principe neo-18enne Christian non dovrà girare casa per casa in cerca della bella che ha perduto la calzatura. “Quando gli ospiti presenti al tavolo di Sua Maestà la regina se ne sono andati, è stata trovata questa scarpa con tacco a spillo al Palazzo di Christiansborg. Il proprietario può contattarci per riaverla indietro” si legge sul profilo social.



Ecco chi è Cenerentola E’ stata proprio Anne-Sofie Toernsoe Olesen tra le invitate alla festa del principe Christian di Danimarca, a farsi avanti. Del resto dalle foto ufficiali della serata, sarebbe stato facile risalire nel giro di poco tempo alla legittima proprietaria che si è presentata all’evento con la scarpetta ai piedi, un lungo abito a sirena dai toni dell’oro e del nero, al braccio del compagno, originario della Zelanda del Nord.

Ha provato la scena due volte Alla festa di Christian di Danimarca non è stato facile abbandonare una scarpetta dorata. Anne-Sofie Toernsoe Olesen ci ha provato per ben due volte. La prima mentre la ragazza scendeva la scalinata, ma la gente era molta e ha pensato che sarebbe stata calpestata, così l’ha ripresa. Alla fine, ha trovato una collocazione più scenografica perché avesse successo. E infatti la casa reale l’ha ritrovata e pubblicata facendo sognare la favola di Cenerentola.

Leggi Anche Auguri reali, le cartoline di fine anno delle teste coronate



Il marchio di calzature Anche il marchio di calzature della scarpetta di Cenerentola abbandonata dopo il party del principe Christian di Danimarca è intervenuto. Sui social il brand ha scritto: “Speriamo che abbia raggiunto la sua carrozza prima che si trasformasse in zucca! Siamo contenti che le nostre scarpe fossero presenti al ballo. Se la principessa arriva da lontano gliene regaleremo volentieri un paio”.