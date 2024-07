Chiara Nasti non ha semplicemente smesso di postare per qualche tempo, ha proprio totalmente chiuso l'account Instagram. Pare che la causa sia da cercare nell'insofferenza che prova verso i continui attacchi che subisce da parte degli hater: soprattutto in un momento così delicato preferirebbe stare tranquilla. Del resto non è la prima volta che si mette in pausa social: già nel 2021 aveva deciso di staccare per un po' proprio per ritrovare un po' di leggerezza e godersi del tempo per sé senza dover mettere a tacere le polemiche. Resta attivo l'account di suo marito Mattia Zaccagni: era stato il calciatore ad aver annunciato per primo la dolce attesa e probabilmente sarà lui a comunicare la nascita di Dea.