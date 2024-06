Chiara Nasti, come ha spiegato, non è andata in Germania al seguito di Mattia Zaccagni perché la gravidanza è avanzata. La data prevista per il parto è tra 20/25 giorni, ha fatto sapere l'influencer, che ha aggiunto: "Stiamo solo tenendo sotto controllo il suo peso. Meglio arrivare proprio al termine". E' stato suo marito ad annunciare per primo la dolce attesa, mettendo il pallone sotto la maglietta a simulare un pancione dopo aver segnato un goal nel derby di Coppa Italia Lazio-Roma. La Nasti ha raccontato che i primi mesi non sono stati facili a causa delle nausee, ma di aver vissuto tutto con grande serenità: "Non sono come quelle mamme esaurite" aveva scritto sui social scatenando la polemica tra i follower.