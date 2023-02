Chiara Ferragni infastidita dai Maneskin durante una sfilata, ecco cos'è successo

La band si scatena in prima fila ma l'imprenditrice digitale non condivide lo stesso entusiasmo: il video diventa virale

In un video diventato virale su Tik Tok si vedono i componenti della band, in particolare Victoria De Angelis e Thomas Raggi , scatenarsi sulla musica che accompagna lo show, mentre l'imprenditrice digitale non nasconde il suo fastidio. Le sue espressioni annoiate e scocciate hanno fatto il giro del web.

Leggi Anche Chiara Ferragni e Fedez mano nella mano: la foto della pace

Chiara Ferragni non sembra condividere lo stesso entusiasmo dei Maneskin. Loro si scatenano a ritmo di musica, con Victoria De Angelis e Thomas Raggi che improvvisano un balletto da seduti, Damiano David che se la ride di gusto e Ethan Torchio che resta più composto ma muove la testa a tempo. L'imprenditrice digitale invece appare piuttosto scocciata e fulmina con lo sguardo il quartetto. "Li odia", "Non ne può più", "Leggermente infastidita, le giravano gli occhi", "Si sente in imbarazzo per loro", si legge tra i commenti al breve filmato.



Chiara Ferragni fan dei Maneskin In molti, dopo le immagini, hanno creduto che Chiara Ferragni fosse in conflitto con i membri della band, ma in realtà lei è sempre stata amica e grande sostenitrice dei Maneskin. Durante la finale dell'Eurovision 2021, quando il gruppo ha vinto con "Zitti e Buoni", lei ha lanciato un appello per spingere i suoi follower a votare per l'Italia e in molti hanno pensato che il suo endorsement sia stato decisivo. Quello che è successo dopo è storia: la loro fama è decollata in ogni angolo del mondo, e il loro concerto a Torino (il primo del nuovo tour) ha infiammato migliaia di persone.