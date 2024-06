Una nuova fiamma per Chiara Ferragni: si frequenta con un ortopedico toscano

Un'indiscrezione fino a questo punto ancora generica, per quanto gli indizi per cercare di tracciare un identikit più preciso fossero lì a disposizione. Dagospia si è spinto oltre andando a cercare conferme in ambiente ospedaliero. Conferme che sarebbero arrivate. Originario di Pontremoli, Bisciotti si laureato all'Università di Parma e all'Humanitas sarebbe specializzando in ortopedia e traumatologia. Medico con la passione dello sport, fisico scolpito e anche, a giudicare da quello che mostra via social, abituato a una vita agiata. Le informazioni al momento finiscono qui, ma se sotto il fumo ci fosse dell'arrosto ben presto ulteriori dettagli verranno a galla.