Chiara Ferragni, Fedez e Leone fanno il tampone: "In Sardegna c'è un'aria un po' pesante"

Chiara Ferragni e Fedez si sono sottoposti al tampone in Sardegna, dove stanno trascorrendo le vacanze insieme ad alcuni amici e al figlio Leone. A comunicarlo è lo stesso rapper, che su Instagram, rispondendo alla domanda di un fan che gli chiedeva come fosse la situazione nell’isola dopo l’aumento di contagi negli ultimi giorni, ha scritto: "C’è sicuramente un'aria un po' pesante. Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi".