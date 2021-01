Chi è Ella Emhoff, la figliastra di Kamala Harris che ha conquistato tutti

Con le sue espressioni buffe e il suo look stiloso, Ella Emhoff si è fatta notare all'Inauguration Day. Capelli ricci e ribelli, fisico minuto fasciato in un elegante cappotto, sguardo ironico dietro le lenti tonde: la figliastra di Kamala Harris ha conquistato i cuori di milioni di persone, e la sua popolarità (anche sui social) è schizzata alle stelle.

Ella, 21 anni, è una fashion designer diplomata nella più importante scuola di moda e d'arte di New York. E' la figlia che Doug Emhoff, marito della Harris, ha avuto dalla sua prima moglie. Vive a Brooklyn, dove ha fondato una linea di abbigliamento in maglia coloratissimo e sopra le righe. E' molto legata a Kamala, che lei e il fratello Cole chiamano affettuosamente Momala. Alla vicepresidente degli Usa la legano anche gli ideali e le battaglie che condividono, come il sostegno alla comunità LGBTQ+.

Come tutte le sue coetanee, Ella ama girare per locali, guardare serie tv, ascoltare musica soprattutto disco e funk. In più dipinge, lavora la ceramica, la maglia e l'uncinetto e si diletta con i tatuaggi: quelli che ha sulle braccia li ha disegnati personalmente. "Sono single", ha raccontato a Glamour USA.

Bella, libera, disinibita, sui social si mette in mostra con ironia. Poco prima dell'inizio della cerimonia ufficiale ha inviato una foto dal bagno al suo agente, per avere la sua approvazione sul look. All'arrivo di Mike Pence ha alzato due volte le sopracciglia: un'espressione buffa e irriverente che è subito diventata meme sui social.

