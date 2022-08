Charles De Ketelaere, shopping di lusso in centro a Milano

Charles De Ketelaere non ha perso tempo.

A pochi giorni dal suo arrivo a Milano, il calciatore si è concesso una giornata di shopping nel quadrilatero della moda insieme al suo compagno di squadra Yacine Adli . Dopo l'esordio da applausi con la maglia rossonera nella partita contro il Bologna, il nuovo attaccante del Milan ha festeggiato con un giro tra i negozi del centro a caccia di acquisti importanti. In bermuda, tshirt e cappellino entra in alcune gioiellerie di lusso per scegliere un orologio e ai fan che lo fermano per strada non nega qualche selfie. Guarda le foto...