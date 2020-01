Charlene di Monaco confessa: "Ecco perché non sorrido mai"

Gli occhi perennemente tristi, il sorriso praticamente assente: durante le sue uscite pubbliche, soprattutto nell'ultimo anno, Charlene di Monaco è apparsa sempre più sconsolata, tanto da far preoccupare sudditi e fan. Negli scorsi giorni la Principessa si è confidata al magazine sudafricano Huisgenoot, e ha confessato: "Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente".

La preoccupazione per il padre malato che ha subito un intervento delicatissimo, la scomparsa improvvisa di due suoi carissimi amici a dieci giorni l'uno dall'altro, la nostalgia della sua famiglia che vive in Sudafrica: sono queste le cause della tristezza mostrata da Charlene. La moglie di Alberto di Monaco si è sfogata una volta per tutte: "Le persone fanno presto a dirti 'perché non sorridi?', ma non conoscono tutto quello che si nasconde dietro. A volte è difficile sorridere".

