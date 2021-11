Charlene di Monaco assente alla Festa Nazionale: "Molto provata e affaticata"

Dopo quasi 10 mesi in Sudafrica la principessa Charlene è tornata nel Principato di Monaco l'8 novembre. E subito dopo la foto di rito, con tanto di abbraccio social con il marito Alberto e i figli gemelli, Jacques e Gabriella, sono tornate a circolare le voci di crisi: pare che Charlene viva in un bilocale lontano da tutti. Adesso arriva la notizia, ufficiale, che non parteciperà alla Festa Nazionale. Il comunicato del Palazzo recita: "E' molto provata e affaticata, le cure sono state molto stancanti".

La principessa da mesi era in Sudafrica per un progetto benefico, Paese dove è nata e cresciuta, a maggio aveva contratto un'infezione alle orecchie con diverse complicazioni e non poteva prendere l'aereo. Operata per ben tre volte, era stata raggiunta dalla famiglia per la convalescenza.

La sua lunga assenza dal Principato aveva alimentato le ennesime indiscrezioni su una possibile crisi della coppia. Ora l'assenza alla Festa nazionale riaccende il gossip.

"Le loro Altezze Serenissime hanno deciso di comune accordo - si legge nel comunicato che annuncia l'assenza dalla Festa Nazionale che comincia il 18 novembre - che si rende necessario un periodo di calma e riposo per permettere alla Principessa Charlene di ristabilirsi completamente, le cure dell’ultimo mese sono state molto stancanti. Il luogo di convalescenza della Principessa rimarrà strettamente riservato e durante questo periodo di transizione, la Coppia Principesca chiede che siano rispettati la loro vita privata e il loro ambiente familiare".

TI POTREBBE INTERESSARE: