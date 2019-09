Cecilia Rodriguez si spoglia, guarda che massaggi di coppia

Massaggi, maschere di bellezza, trattamenti drenanti per il viso e per il corpo: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser , reduci da una lunga estate di vacanza, si rimettono a nuovo in vista del red carpet a Venezia. Nel salone di bellezza si lasciano coccolare dall'estetista e condividono su Instagram tutti le fasi del restyling. Per la sorella di Belen è l'occasione giusta per stuzzicare i fan con un siparietto bollente.

Sul red carpet della mostra del cinema vogliono essere al top e risplendere come stelle, per questo Cecilia e Ignazio si dedicano a una beauty routine intensa. La Rodriguez non perde l'occasione di provocare i follower mostrando le gambe, lasciando intuire la nudità sotto l'asciugamano e rischiando di mostrare qualcosa di troppo. Per lei un passaggio anche dal parrucchiere per rinfrescare la lunga chioma, mentre Moser pompa i muscoli in palestra.