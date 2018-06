Cecilia e Ignazio, piccioncini al compleanno di Francesco Moser

Ormai Cecilia è una di famiglia e al compleanno dell'ex ciclista è seduta in prima fila ad applaudirlo al taglio della torta e durante i video della sua carriera. Lo filma scrivendo “Eccolo” quando prende il microfono per ringraziare i presenti durante la festa. Gioca col cane della famiglia Moser, passeggia nei prati del Trentino con un abito rosso che lascia le gambe nude e in bella vista, scherza con Ignazio, con cui naturalmente si scambia coccole e tenerezze. Il figlio del campione delle due ruote non resta indietro e dopo aver ripercorso i filmati di papà Francesco, sale in sella e mostra le sue doti da ciclista sexy. Poi via di corsa verso Milano, la movida aspetta Cecilia e Ignazio e la coppia si lascia i monti alle spalle per nuove avventure più mondane...