Caterina Balivo esce di casa con l’asciugamano in testa

Avrà pensato che fosse inutile asciugare i capelli per poi farseli phonare di nuovo dal parrucchiere prima dello shooting. Così Caterina Balivo è uscita di casa con la chioma bagnata avvolta in un turbante di spugna color corallo. Elegante e ironica la showgirl non si fa certo problemi a mostrarsi come mamma l’ha fatta e nei suoi post social spesso propone immagini senza make-up o con i capelli arruffati, orgogliosa della sua bellezza naturale.